Perito calligrafico

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La firma è uno dei fattori che riescono a garantire l’originalità di una persona e dei documenti che questa persona sottoscrive. Mai pensato a quale fosse l’importanza calligrafa? Nonostante siamo nell’era digitale, un contratto o un documento non può essere certo convalidato con una scritta digitale che non ha alcun valore legale. La firma di ognuno di noi ha una sua importanza. La “grafia” è uno studio antichissimo dove si conosce il carattere, i segni distintivi di un soggetto, eventualielementi psicologici e perfino l’età. Infatti si parla di una “scienza” che viene spesso unita agli studi psicologici da cui si notano delle caratteristiche fondamentali del soggetto che si deve analizzare. Il lavoro di è poi importantissimo nelle pratiche giudiziarie e nelle indagini investigative che vedono protagonisti truffe amministrative, bancarie e via dicendo. Un privato può richiedere una ...