Papin: “La filosofia Milan è speciale. C’è da capire e imparare” (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex attaccante rossonero Jean Pierre Papin ha parlato della storica filosofia adottata dal Milan in campo e non solo. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex attaccante rossonero Jean Pierreha parlato della storicaadottata dalin campo e non solo. Le dichiarazioni

Ultime Notizie dalla rete : Papin filosofia Papin: "Il Milan è il massimo. Ora hanno una grande filosofia" Jean - Pierra Papin parla del Milan e dei suoi ricordi rossoneri, poi analizza la squadra di Pioli e ne loda la filosofia In vista della sfida di Champions League contro il Porto, Jean - Pierre Papin ha raccontato il suo periodo in rossonero a Milan Tv. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE ...

Stiamo calmi, siamo milanisti! ... come accadeva a Papin. Quando Jon Dahl Tommason, 'lo scorpione biondo' era una riserva e Gilardino ... Concetti troppo distanti dalla filosofia, 'spicciola' del tifoso. La mia delusione è proprio celata ...

