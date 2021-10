IpTv pirata | i 1 800 clienti denunciati per l’abbonamento in nero | «Vedevano gratis Sky e Dazn»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un uomo residente in provincia di Varese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza perché vendeva abbonamentiall’in molte regioni italiane svolta attraverso internet grazie alla violazione dei diritti delle piattaforme televisive Mediaset Premium, Sky,e Disney Channel. L’indagato è accusato di «contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica» mentre gli abbonati, circa 1.800, sono statiper ricettazione oltre ad aver ricevuto una serie di ammende. Per scovarli i militari della Gdf hanno anche eseguito accertamenti bancari avvalendosi delle facoltà di polizia valutaria. Sono stati così identificati gli oltre 1.800che per usufruire delhanno effettuato ...