Grande Fratello Vip 2021, Miriana mette ancora distanza tra lei e Nicola: «A me da ’sta a pomicià non mi va» – Video (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nicola e Miriana - GFVIP Al Grande Fratello Vip 2021 le coppie non s’hanno da fare. Nel corso del weekend, Miriana Trevisan ha infatti nuovamente mostrato tutte le sue perplessità sull’avvicinamento che sta avendo con Nicola Pisu, sottolineando di avere dei profondi dubbi sulla natura del loro legame. “Mi piace questa ‘fatti scivolare tutto addosso’. Essendo ipersensibile, così, (vorrei avere, ndDM) amici e un compagno affianco che mi dà la pace, perché io invece sono veramente ipersensibile e senza pace interiore. Mi danno, poi torno, poi sono super allegra. Sono così. Secondo me, crescendo a questa età, mi sono detta da un annetto a questa parte che vorrei l’uomo del focolaio, quello che riesce a mantenermi centrata“ ha risposto Miriana, in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 ottobre 2021)- GFVIP AlViple coppie non s’hanno da fare. Nel corso del weekend,Trevisan ha infatti nuovamente mostrato tutte le sue perplessità sull’avvicinamento che sta avendo conPisu, sottolineando di avere dei profondi dubbi sulla natura del loro legame. “Mi piace questa ‘fatti scivolare tutto addosso’. Essendo ipersensibile, così, (vorrei avere, ndDM) amici e un compagno affianco che mi dà la pace, perché io invece sono veramente ipersensibile e senza pace interiore. Mi danno, poi torno, poi sono super allegra. Sono così. Secondo me, crescendo a questa età, mi sono detta da un annetto a questa parte che vorrei l’uomo del focolaio, quello che riesce a mantenermi centrata“ ha risposto, in ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Ncalberto2 : @ColeiSteffy @LaGrace645 @barbarab1974 Cosa ci si può aspettare da un popolo in cui è stata sdoganata l’ignoranza e… - CronacaSocial : Vi ricordate Mascia Ferri, una delle prime protagoniste del Grande Fratello? Ecco come la ritroviamo oggi ??… - martaxxofficial : stasera sono indecisa se guardare francesco su 7gold o il grande fratello, anche se vedendo le puntate non c'è neanche da pensarci - utente0101 : My point of view PIENOH delle ship e di tutto quello che comportano Blocchi inutili , regie con un solo focus , d… -