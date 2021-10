Facebook: annuncia 10 mila posti di lavoro in Ue per realizzare piattaforma 'Metaverse' (Di lunedì 18 ottobre 2021) San Francisco, 18 ott. -(Adnkronos/Dpa) - Nei prossimi cinque anni Facebook punta a creare 10 mila nuovi posti di lavoro altamente qualificati nell'Unione europea nel quadro della realizzazione del cosiddetto 'Metaverse', una piattaforma di "esperienze virtuali interconnesse utilizzando tecnologie come la realtà virtuale e aumentata". L'annuncio è arrivato dal vicepresidente del gruppo, Nick Clegg, responsabile degli affari pubblici. Per Clegg, ex vice primo ministro britannico, l'investimento è un "segnale di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea". Peraltro, aggiunge, "l'UE ha anche un ruolo importante da svolgere nel plasmare le nuove regole di Internet" contribuendo "a incorporare valori europei come la libertà di espressione, la privacy, la trasparenza e i diritti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) San Francisco, 18 ott. -(Adnkronos/Dpa) - Nei prossimi cinque annipunta a creare 10nuovidialtamente qualificati nell'Unione europea nel quadro della realizzazione del cosiddetto '', unadi "esperienze virtuali interconnesse utilizzando tecnologie come la realtà virtuale e aumentata". L'annuncio è arrivato dal vicepresidente del gruppo, Nick Clegg, responsabile degli affari pubblici. Per Clegg, ex vice primo ministro britannico, l'investimento è un "segnale di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea". Peraltro, aggiunge, "l'UE ha anche un ruolo importante da svolgere nel plasmare le nuove regole di Internet" contribuendo "a incorporare valori europei come la libertà di espressione, la privacy, la trasparenza e i diritti ...

Advertising

TV7Benevento : Facebook: annuncia 10 mila posti di lavoro in Ue per realizzare piattaforma 'Metaverse'... - nigere00 : RT @Lor_Gherlinzoni: +++ Stefano #Puzzer, portavoce dei #portualidiTrieste, si è dimesso. Lo annuncia lui stesso sulla sua pagina Facebook… - Lor_Gherlinzoni : +++ Stefano #Puzzer, portavoce dei #portualidiTrieste, si è dimesso. Lo annuncia lui stesso sulla sua pagina Facebo… - ElezioniUsa : La Casa Bianca finalmente annuncia la data a partire dalla quale sarà consentito nuovamente l'ingresso dei viaggiat… - morena_faenza : Via @RadioItalia Arrivederci #Alitalia! 1946 - 2021 ???? L’ultimo volo di Alitalia ha commosso la nazione. Sul web… -