Stupra una donna sulla metropolitana: nessuno chiama i soccorsi e alcuni passeggeri filmano la scena (Di domenica 17 ottobre 2021) Scioccante episodio a bordo di un convoglio del metrò di Filadelfia: un 35enne ha Stuprato una donna senza che nessuno dei presenti intervenisse per fermarlo. L'uomo è stato in seguito arrestato La polizia sta indagando sull'incidente avvenuto su un affollato treno di pendolari a Filadelfia a bordo del quale una donna sarebbe stata aggredita e L'articolo NewNotizie.it.

