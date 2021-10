Vite al Limite | dramma nel programma | “Si è tolto la vita”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 15 ottobre 2021)alè il notoamericano in onda su Real Time. La trasmissione riprende per circa un anno il percorso di dimagrimento intrapreso da persone patologicamente obese – che arrivano a pesare addirittura 300 kg – che tentano in tutti i modi di riprendersi in mano la, affidandosi alla sapiente guida del chirurgo iraniano Dr. Younan Nowzaradan. #FOTO A FINE ARTICOLO Le storie raccontante hanno sempre per protagoniste persone che nel corso della lorohanno subito gravi traumi, soprattutto nel passato. Certe volte il percorso, seppur disseminato di difficoltà e inconvenienze, termina a buon fine, con il paziente che in qualche modo riesce a perdere una discreta quantità di peso. Tuttavia, non sempre le cose vanno come devono andare. La storia di cui parliamo oggi, purtroppo, ...