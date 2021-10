Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 07:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il d-day Oggi è il giorno cruciale dell’obbligatorietà del Green pass per l’accesso sul luogo di lavoro si preannuncia una giornata calda sul fronte delle mobilitazioni cuore delle proteste un’insolita Trieste dove è stato annunciato il blocco del Porto sciopero non autorizzato a partecipare reato avvertito ieri il prefetto per i promotori della protesta e legittima hanno anche a Roma al Circo Massimo con un sit-in autorizzato Ma si tengono infiltrazioni di frange violente il dipartimento di pubblica sicurezza allertato Prefetti e questori sulla possibilità di blocchi si prospettano rallentamenti nella consegna delle merci per la mancanza di lavoratori in regola con il Green pass nel comparto lo dil’obbligo del Green passa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il d-day Oggi è il giorno cruciale dell’obbligatorietà del Green pass per l’accesso sul luogo di lavoro si preannuncia una giornata calda sul fronte delle mobilitazioni cuore delle proteste un’insolita Trieste dove è stato annunciato il blocco del Porto sciopero non autorizzato a partecipare reato avvertito ieri il prefetto per i promotori della protesta e legittima hanno anche aal Circo Massimo con un sit-in autorizzato Ma si tengono infiltrazioni di frange violente il dipartimento di pubblica sicurezza allertato Prefetti e questori sulla possibilità di blocchi si prospettano rallentamenti nella consegna delle merci per la mancanza di lavoratori in regola con il Green pass nel comparto lo dil’obbligo del Green passa ...

