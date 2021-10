Traffico Roma del 15-10-2021 ore 08:00 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Traffico sul percorso Urbano della A24 in coda dallo svincolo del raccordo verso la tangenziale est e rallentamenti e code anche sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia Scusa in entrata a Roma poi sulla Flaminia Non solo per il Traffico ma anche a causa dei lavori all’altezza del raccordo anulare Traffico in coda verso il centro poi sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe e sulla via Aurelia dallo svincolo del raccordo rallentamenti anche su via Ostiense sulla via del mare e sulla Cristoforo Colombo rallentato il Traffico sulla Appia Ciampino e dalle zone di Fonte Nuova di Colleverde sulla Nomentana Cambiamo argomento una serie di manifestazioni sono in programma nel pomeriggio alle 15 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltosul percorso Urbano della A24 in coda dallo svincolo del raccordo verso la tangenziale est e rallentamenti e code anche sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia Scusa in entrata apoi sulla Flaminia Non solo per ilma anche a causa dei lavori all’altezza del raccordo anularein coda verso il centro poi sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe e sulla via Aurelia dallo svincolo del raccordo rallentamenti anche su via Ostiense sulla via del mare e sulla Cristoforo Colombo rallentato ilsulla Appia Ciampino e dalle zone di Fonte Nuova di Colleverde sulla Nomentana Cambiamo argomento una serie di manifestazioni sono in programma nel pomeriggio alle 15 ...

