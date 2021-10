Sulla Cgil ora Calenda fa retromarcia | Occorre chiarire

Advertising

Adnkronos : #ForzaNuova, Taormina e il retroscena sulla protesta #nogreenpass: 'Corteo alla Cgil? C'era accordo con la Digos'. - reportrai3 : Arrestati i vertici di Forza Nuova: hanno guidato l’assalto dei no green pass alla sede Cgil. Indaga l’antiterroris… - sebmes : Chi ha assaltato la sede della #Cgil a quest’ora dovrebbe riflettere su quello che ha fatto. Seduto sulla branda della sua cella. - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada @a_padellaro sulla strategia della tensione evocata da Giorgia #Meloni per l'assalto alla #CGIL: 'Il presidente del #Cop… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada @a_padellaro sulla strategia della tensione evocata da Giorgia #Meloni per l'assalto alla #CGIL: 'Il presidente del #Cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla Cgil

il Giornale

Uno striscione con la scritta a spray rosso "servi dello Stato" è stato affisso la notte scorsorecinzione esterna della sede dellaa Treviso, in via Dandolo. I dirigente del sindacato hanno informato le forze dell'ordine e si riservano di presentare denuncia per l'episodio. "Non ci ...In piazza striscioni contro lae di solidarietà ai portuali di Trieste, protagonisti della ...difesa della Patria. Una signora si è alterata definendo "fascisti" gli organizzatori del ..."Ieri abbiamo concluso le riunioni convocate dalla Prefettura di Firenze per espletare il tentativo di conciliazione obbligatoria a seguito dello stato di agitazione proclamato nel comparto della sani ...Incontro Governo-sindacati, più impegno per la sicurezza sul lavoro, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...