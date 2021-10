Meteo venerdì: residuo maltempo al Sud, più stabile sul resto d’Italia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un fronte di origine artica ha fatto irruzione sull’Italia nella giornata di mercoledì e ha raggiunto le nostre regioni meridionali generando giovedì un vortice di bassa pressione sullo Ionio. Sarà ancora in grado di interessare parte delle regioni meridionali in giornata, con piogge e rovesci soprattutto in Sicilia, già coinvolta da pesanti condizioni di maltempo. Ma il graduale allontanamento del vortice verso la Grecia favorirà l’attenuazione del maltempo sull’estremo Sud Italia, mentre sulle altre regioni le condizioni sono già in miglioramento per l’espansione di un campo di alta pressione dall’Europa occidentale. Con tali presupposti la giornata di venerdì si presenterà più stabile e soleggiata sullo Stivale, ad eccezione di una residua variabilità su regioni ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un fronte di origine artica ha fatto irruzione sull’Italia nella giornata di mercoledì e ha raggiunto le nostre regioni meridionali generando giovedì un vortice di bassa pressione sullo Ionio. Sarà ancora in grado di interessare parte delle regioni meridionali in giornata, con piogge e rovesci soprattutto in Sicilia, già coinvolta da pesanti condizioni di. Ma il graduale allontanamento del vortice verso la Grecia favorirà l’attenuazione delsull’estremo Sud Italia, mentre sulle altre regioni le condizioni sono già in miglioramento per l’espansione di un campo di alta pressione dall’Europa occidentale. Con tali presupposti la giornata disi presenterà piùe soleggiata sullo Stivale, ad eccezione di una residua variabilità su regioni ...

DPCgov : ??? Venti forti su gran parte del Paese e temporali al Centro e al Sud ?? venerdì #8ottobre ???? #allertaARANCIONE su M… - lagenda70889069 : Meteo Piemonte: venerdì ben soleggiato, freddo al primo mattino #meteo #Piemonte #Valsusa - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì #15ottobre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - ilovepisa : RT @cascinanotizie : Il meteo di venerdì 15 ottobre - CMezzanego : RT @ARPALiguria : #meteo Fino a Sab sereno o poco nuvoloso, temporanei addensamenti di nubi basse Venerdì a Pon, venti deb in regime di brez…

Ultime Notizie dalla rete : Meteo venerdì Meteo Liguria, ancora qualche nuvola ma il bel tempo torna nel week end Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 15 ottobre 2021 Graduale comparsa di nubi sul settore centro - occidentale della regione ma senza fenomeni associati. Tempo ...

Meteo FORLì: oggi poco nuvoloso, Venerdì 15 sereno, Sabato 16 poco nuvoloso

Meteo Liguria, ancora qualche nuvola ma il bel tempo torna nel week end Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 15 ottobre 2021 Graduale comparsa di nubi sul settore centro - occidentale della regione ma senza fenomeni associati. Tempo ...