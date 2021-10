Il governo non cede sul certificato verde e tamponi gratis, partiti divisi (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'ipotesi dei test gratuiti continua a dividere i partiti. Il prezzo potrebbe però essere ridotto, tra i 5 e gli 8 euro. Se ne è già parlato a Palazzo Chigi durante l'incontro di ieri con i ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'ipotesi dei test gratuiti continua a dividere i. Il prezzo potrebbe però essere ridotto, tra i 5 e gli 8 euro. Se ne è già parlato a Palazzo Chigi durante l'incontro di ieri con i ...

Advertising

sebmes : Imbarazzante l’ipocrisia di chi finge di non capire che con tampone gratis il #greenpass perde la sua capacità di v… - SimoneCosimi : I lavoratori del porto di Trieste dicono che possiamo “scordarci i regali di Natale”: al solito, una categoria lill… - borghi_claudio : Ohhh oggi siamo arrivati presto al millesimo 'Dovete uscire dal governo perchè se state dentro e il governo fa le c… - a_meluzzi : RT @PersempreNadia: Puzzer eroe nazionale !! Non avrà titoli di studio ma distrugge i giornalisti al soldo del governo !! Mito !! E loro m… - gjscco : RT @claudio301065: @fattoquotidiano Di quello che pensa Salvini non ce ne fotte una mazza può benissimo uscire dal governo se non gli sta b… -