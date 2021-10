Edoardo Leo a Roma per “Ti racconto una storia – special edition” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “E alla fine chiuderò questo 2021 dove speravo. A teatro, a Roma. Con un’edizione speciale del mio spettacolo “Ti racconto una storia”, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Sempre con il maestro Jonis Bascir e altri ospiti”. Lo scrive su Facebook Edoardo Leo (foto), annunciando “Ti racconto una storia – special edition”, evento speciale che si terrà il prossimo 29 dicembre nella Capitale (Stefano Francioni produzioni). I biglietti saranno in prevendita a partire da domani, 16 ottobre, su TicketOne. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 ottobre 2021)– “E alla fine chiuderò questo 2021 dove speravo. A teatro, a. Con un’edizionee del mio spettacolo “Tiuna”, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Sempre con il maestro Jonis Bascir e altri ospiti”. Lo scrive su FacebookLeo (foto), annunciando “Tiuna”, eventoe che si terrà il prossimo 29 dicembre nella Capitale (Stefano Francioni produzioni). I biglietti saranno in prevendita a partire da domani, 16 ottobre, su TicketOne. L'articolo L'Opinionista.

