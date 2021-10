Badminton | Thomas & Uber Cup Finals 2021 | Cina e Giappone in finale al femminile

(Di sabato 16 ottobre 2021) Primi verdetti in Danimarca (Aarhus) per quanto riguarda laCup, importantissima competizione diparagonabile di fatto ai Mondiali. Si sono svolti oggi tutti i quarti dial maschile, mentre in serata abbiamo assistito alle semifinaliCup). Iniziamo dallaCup che ha aperto le danze con una spettacolare sfida tra la Corea ed il. Questi ultimi, dopo aver perso il primo match, hanno recuperato e vinto per 3-2 passando direttamente in semi. Discorso differente pered Indonesia, a segno per 3 a 0 rispettivamente contro Thailandia e Malesia. In semivi sarà anche ...

Gruppo C Cina - India 4 - 1 Gruppo D Giappone - Malesia 4 - 1 Canada - Inghilterra non disputata per forfait Inghilterra PROGRAMMA QUARTI DI FINALE Indonesia - Malesia Danimarca - India Thailandia - ...Passiamo poi alla Thomas Cup (maschile) con l'Indonesia che ha sconfitto per 3 a 2 il Taipei Cinese (Gruppo A), mentre la Thailandia si è imposta per 5 a 0 sull'Algeria (Gruppo A).