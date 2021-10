Francia: tragedia Furiani,mai più partite il 5 maggio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un voto del Senato, un disegno di legge che prevede che il 5 maggio in Francia non si giocherà nessuna partita di calcio professionistico, in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un voto del Senato, un disegno di legge che prevede che il 5innon si giocherà nessuna partita di calcio professionistico, in ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Francia: tragedia Furiani,mai più partite il 5 maggio: (ANSA) - PARIGI, 14 OTT - Il Parlamento fra… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Francia, niente più partite di #calcio professionistico il 5 maggio: lo ha deciso il Parlamento per rendere omaggio all… - sportface2016 : #Francia, niente più partite di #calcio professionistico il 5 maggio: lo ha deciso il Parlamento per rendere omaggi… - trastare : @f_philippot due ex banchieri dell'alta finanza, due sfruttatori del proprio popolo, Francia e Italia unite nella tragedia - _caesar18 : RT @biramoni: @MarzianoAnsioso È dura,sulla panchina della Francia c'è un Signore Juventino, mentre su quella della Spagna,un Signore che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia tragedia Francia: tragedia Furiani,mai più partite il 5 maggio La tragedia di Furiani è una strage calcistica avvenuta a Furiani nei pressi di Bastia in Corsica il 5 maggio 1992 allo stadio Stadio Armand Cesari, durante la semifinale della Coppa di Francia 1991 -...

Francia, tragedia Furiani: mai più partite di calcio professionistico il 5 maggio ...vuole omaggiare le vittime della tragedia avvenuta allo stadio di Furiani in Corsica. Qui, proprio il 5 maggio del 1992, persero la vita 19 persone. Si giocava la semifinale della Coppa di Francia ...

Francia: tragedia Furiani,mai più partite il 5 maggio - Calcio Agenzia ANSA Francia, tragedia Furiani: mai più partite di calcio professionistico il 5 maggio In Francia non ci saranno più partite di calcio professionistico il 5 maggio per rendere omaggio alle vittime della tragedia Furiani.

Calcio:Francia; tragedia Furiani,mai più partite il 5 maggio (ANSA) – PARIGI, 14 OTT – Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un voto del Senato, un disegno di legge che prevede che il 5 maggio in Francia non si giocherà nessuna partita di c ...

Ladi Furiani è una strage calcistica avvenuta a Furiani nei pressi di Bastia in Corsica il 5 maggio 1992 allo stadio Stadio Armand Cesari, durante la semifinale della Coppa di1991 -......vuole omaggiare le vittime dellaavvenuta allo stadio di Furiani in Corsica. Qui, proprio il 5 maggio del 1992, persero la vita 19 persone. Si giocava la semifinale della Coppa di...In Francia non ci saranno più partite di calcio professionistico il 5 maggio per rendere omaggio alle vittime della tragedia Furiani.(ANSA) – PARIGI, 14 OTT – Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un voto del Senato, un disegno di legge che prevede che il 5 maggio in Francia non si giocherà nessuna partita di c ...