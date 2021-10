Dottorato di ricerca: quando bisogna restituire le somme percepite (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della legge 448/2001 prevede che: “Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”. Nota 3567 del 12.02.2021 dell’USR Sicilia La normativa di settore non L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della legge 448/2001 prevede che: “Qualora, dopo il conseguimento deldi, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”. Nota 3567 del 12.02.2021 dell’USR Sicilia La normativa di settore non L'articolo .

Advertising

paoloigna1 : RT @AurelianoStingi: Oggi ho scoperto che: 1) il PhD non è un dottorato di ricerca 2) sono arrogante e sul piedistallo 3) tutti possono dir… - AurelianoStingi : @pellegrino_fra è un dottorato ma non di ricerca - GiorgiaLodi : @AurelianoStingi Se il PhD non è un dottorato di ricerca, cosa sarebbe di preciso? Ho un PhD in Informatica e a que… - AurelianoStingi : Oggi ho scoperto che: 1) il PhD non è un dottorato di ricerca 2) sono arrogante e sul piedistallo 3) tutti possono… - sunrisesrose : @AurelianoStingi @Cesarearquato @MicK_ele È un PhD non è un dottorato di ricerca. E comunque anche se lei fosse un… -

Ultime Notizie dalla rete : Dottorato ricerca Nutanix punta su Markus Pleier per il mercato Emea Laureato in informatica all'Università Tecnica di Monaco (ha poi conseguito anche un dottorato in ...raccogliere commenti e riscontri tecnici per meglio allineare la strategia di prodotto e di Ricerca ...

Inizia oggi il processo per l'omicidio di Giulio Regeni ... il ricercatore 28enne scomparso nel 2016 mentre lavorava, facendo ricerca sul campo, a una tesi di dottorato per l'università di Cambridge sui sindacati indipendenti dei venditori ambulanti in ...

Blog | Conviene veramente investire in un dottorato di ricerca? Il Sole 24 ORE Le ricerche della catanzarese Paola Neri per battere il mieloma La dottoressa Paola Neri, professore associato di Medicina all'Università di Calgary in Canada, da anni è impegnata nell’ambito della ricerca traslazionale “from bench to bedside” per la messa a punto ...

Come sono cambiate le abitudini dei giovani a causa del Covid-19 Saranno presentati venerdì prossimo, 15 ottobre, presso la Sala Giunta Francesco De Sanctis della Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia, i risultati della ricerca sulla condizione dei giovani in Cam ...

Laureato in informatica all'Università Tecnica di Monaco (ha poi conseguito anche unin ...raccogliere commenti e riscontri tecnici per meglio allineare la strategia di prodotto e di...... il ricercatore 28enne scomparso nel 2016 mentre lavorava, facendosul campo, a una tesi diper l'università di Cambridge sui sindacati indipendenti dei venditori ambulanti in ...La dottoressa Paola Neri, professore associato di Medicina all'Università di Calgary in Canada, da anni è impegnata nell’ambito della ricerca traslazionale “from bench to bedside” per la messa a punto ...Saranno presentati venerdì prossimo, 15 ottobre, presso la Sala Giunta Francesco De Sanctis della Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia, i risultati della ricerca sulla condizione dei giovani in Cam ...