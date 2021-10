Contribuenti: niente più privacy (Di giovedì 14 ottobre 2021) 139/2021 (sotto allegato), approvato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 241 dell'otto ottobre 2021 contiene all'art. 9 delle disposizioni che in pratica, ... Leggi su studiocataldi (Di giovedì 14 ottobre 2021) 139/2021 (sotto allegato), approvato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 241 dell'otto ottobre 2021 contiene all'art. 9 delle disposizioni che in pratica, ...

Advertising

StudioCanu : Contribuenti: niente più privacy - MaddyFrigerio : #vaccinatevi_e_basta Premesso che GRATIS non c'è niente, nemmeno i vaccini pagati dai CONTRIBUENTI, non capisco l'a… - marcomaroni : RT @federico_bosco: «Tamponi gratis» può anche suonare bene, pacifico. «Tamponi a carico dei contribuenti» non suona bene per niente. «Tamp… - Stone_ColdCrazy : @QueenofSorrow75 Niente, dalle risposte che leggo mi sa che la gente fa finta di non capire che per gratis si inten… - Meti777 : RT @federico_bosco: «Tamponi gratis» può anche suonare bene, pacifico. «Tamponi a carico dei contribuenti» non suona bene per niente. «Tamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Contribuenti niente Contribuenti: niente più privacy Decreto capienze: stop alla privacy per i cittadini Addio alla privacy in nome dell'interesse pubblico Per i cittadini cade anche la tutela del Garante Decreto capienze: stop alla privacy per i ...

Raffica di controlli del Fisco in arrivo : cosa saprà di noi Per spiegarlo ancora più semplicemente, questo è un sistema con il quale l'Agenzia delle Entrate può attingere in forma anonima ai dati dei contribuenti relativi, per esempio, alle abitudini di spesa,...

Contribuenti: niente più privacy Studio Cataldi Obbligo Green pass e tamponi, boom di prenotazioni e «abbonamenti» nelle farmacie veronesi Federfarma a Verona conta 259 farmacie di cui 169 hanno acconsentito ad eseguire i test rapidi Sono 270 le farmacie veronesi e 1.300 i farmacisti che ci lavorano. Farmacie prese d’assalto per fare i t ...

Lo Stato non pagherà i tamponi ai lavoratori non vaccinati e senza green pass Dal 15 ottobre tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, dovranno avere il green pass. Quindi niente tamponi gratuiti, ma solo un ulteriore invito a vaccinarsi anche per una convenienz ...

Decreto capienze: stop alla privacy per i cittadini Addio alla privacy in nome dell'interesse pubblico Per i cittadini cade anche la tutela del Garante Decreto capienze: stop alla privacy per i ...Per spiegarlo ancora più semplicemente, questo è un sistema con il quale l'Agenzia delle Entrate può attingere in forma anonima ai dati deirelativi, per esempio, alle abitudini di spesa,...Federfarma a Verona conta 259 farmacie di cui 169 hanno acconsentito ad eseguire i test rapidi Sono 270 le farmacie veronesi e 1.300 i farmacisti che ci lavorano. Farmacie prese d’assalto per fare i t ...Dal 15 ottobre tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, dovranno avere il green pass. Quindi niente tamponi gratuiti, ma solo un ulteriore invito a vaccinarsi anche per una convenienz ...