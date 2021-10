Bayern Monaco | arriva la conferma | Lucas Hernandez comparirà in tribunale martedì a Madrid

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilhato, per bocca del presidente Herber Hainer, che, accusato di violenza privata e condannato al carcere dalla giustizia spagnola, si presenterà dinnanzi alpenale sezione 32 dinella giornata di19 ottobre. Difficile dire cosa accadrà a quel punto, ma diverse fonti parlano di una “posizione davvero scottante” per il terzino sinistro fratello di Theo del Milan. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

E' gran bagarre per quanto riguarda la corsa al Pallone d'Oro . A schierarsi dalla parte di Robert Lewandowski, uno dei più seri candidati, è il tecnico del, Julian Nagelsmann : 'Deve vincere il premio perché è stato incredibilmente continuo negli ultimi tre anni, come nessun altro. Se il suo corpo rimane così, è tutt'altro che finita. È ...Calciomercato Juventus, effetto domino: ilfa sul serio per l'attaccante e potrebbe scatenare molti club la prossima estate Potrebbe esserci un clamoroso effetto domino alla fine di questa stagione. Con i migliori club europei, ...Leverkusen-Bayern Monaco è una partita valida per l'ottava giornata della Bundesliga: pronostici, probabili formazioni e dove vederla ...E’ gran bagarre per quanto riguarda la corsa al Pallone d’Oro. A schierarsi dalla parte di Robert Lewandowski, uno dei più seri candidati, è il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann: “Deve vinc ...