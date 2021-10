Uomini e Donne: Isabella Ricci ha lasciato il programma? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo alcune indiscrezioni nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne Isabella Ricci, popolare dama di Uomini e Donne, sarebbe stata assente. Ma cosa è successo alla donna? Avrà deciso di lasciare il dating show? Isabella Ricci si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, programma di Canale 5 dove ha dato vita a vari scontri con Gemma Galgani ma si è anche fatta notare dal parterre maschile per la sua educazione e la sua eleganza. La dama romana, insomma, è ormai una presenza fissa nel programma e di recente, proprio grazie ai dissapori con Gemma, si è fatta apprezzare da una vasta fetta di telespettatori. Di recente, però, la donna è ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo alcune indiscrezioni nelle ultime registrazioni di, popolare dama di, sarebbe stata assente. Ma cosa è successo alla donna? Avrà deciso di lasciare il dating show?si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione adi Canale 5 dove ha dato vita a vari scontri con Gemma Galgani ma si è anche fatta notare dal parterre maschile per la sua educazione e la sua eleganza. La dama romana, insomma, è ormai una presenza fissa nele di recente, proprio grazie ai dissapori con Gemma, si è fatta apprezzare da una vasta fetta di telespettatori. Di recente, però, la donna è ...

