Sampdoria, infortunio per Damsgaard in Nazionale. Problema al ginocchio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sosta delle Nazionali è stata una vera e propria carneficina per tante squadre che hanno visto infortunarsi diversi loro giocatori. Tra questi c'è anche Mikkel Damsgaard, centrocampista offensivo della Sampdoria. Il giovane, infatti, è uscito al 44? della gara tra Danimarca e Austria. Il centrocampista blucerchiato si è toccato dietro il ginocchio, si è fermato in campo ed è stato costretto a lasciare il posto a Kasper Dolberg. Un infortunio che preoccupa la Sampdoria, che alla ripresa del campionato sarà impegnata nella sfida contro il Cagliari, in programma domenica alle 12.30. Le condizioni di Damsgaard saranno valutate una volta che il calciatore sarà rientrato a Bogliasco. Tegola per D'Aversa che dovrà probabilmente rinunciare, almeno per la prima gara, al danese.

