Napoli-Torino, scelto l’arbitro: un solo precedente con gli azzurri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScelti gli arbitri, e i loro collaboratori, per le partite dell’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A in programma domenica 17 ottobre alle 15. Sarà l’arbitro Luca Sacchi di Macerata a dirigere Napoli-Torino, ottava giornata di Serie A. Assistenti: Prenna-Zingarelli. IV Uomo: Santoro. VAR: Di Bello-Tolfo. Sacchi ha diretto una sola volta gli azzurri in Serie A: Napoli-Genoa 6-0 del 27 settembre 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScelti gli arbitri, e i loro collaboratori, per le partite dell’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A in programma domenica 17 ottobre alle 15. SaràLuca Sacchi di Macerata a dirigere, ottava giornata di Serie A. Assistenti: Prenna-Zingarelli. IV Uomo: Santoro. VAR: Di Bello-Tolfo. Sacchi ha diretto una sola volta gliin Serie A:-Genoa 6-0 del 27 settembre 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliTorino sarà diretta dall’arbitro Sacchi di Macerata. ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - Ronozoico : Sei settimane, 16 partite. @mmseize @acmilan OTTOBRE 16 Verona 19 Porto 23 BOLOGNA 26 Torino 31 ROMA NOVEMBRE… - 2ndYellow : Maignan is going to miss: 1- Verona 2- Porto 3- Bologna 4- Torino 5- Roma 6- Porto 7- Inter 8- Fiorentina 9- At… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Torino Mandragora, l'agente: 'Contro il Napoli sarà battaglia. Il Torino darà il massimo' Napoli - Torino , parla Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora , giocatore del Toro che domenica sfida la capolista. ' Juric ha quadrato anche il Torino dopo la splendida stagione all'Hellas. Mi ...

Napoli, le 4 mosse vincenti di Spalletti ... è questa la mossa con cui Luciano Spalletti fin dall'estate ha plasmato un Napoli che comincia a ...rimaste all'ex Udinese per recuperare terreno è rappresentata dall'imminente sfida contro il Torino ...

Napoli-Torino, partita mai banale per Izzo: e quel gol dell’anno scorso… Toro News Fabian Ruiz, è già Napoli-Torino: «Stiamo per tornare» Napoli-Torino si avvicina e in queste ore anche il Konami Center è tornato a riempirsi. Lo sa bene Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo che sui social ha pubblicato oggi una foto ...

Izzo e Mandragora, i due napoletani del Torino sfidano le loro origini Napoletani doc, anche se torinesi oramai di adozione. Armando Izzo e Rolando Mandragora si preparano alla trasferta di Napoli con un pizzico di malinconia nel cuore. Certo, le loro vite ...

, parla Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora , giocatore del Toro che domenica sfida la capolista. ' Juric ha quadrato anche ildopo la splendida stagione all'Hellas. Mi ...... è questa la mossa con cui Luciano Spalletti fin dall'estate ha plasmato unche comincia a ...rimaste all'ex Udinese per recuperare terreno è rappresentata dall'imminente sfida contro il...Napoli-Torino si avvicina e in queste ore anche il Konami Center è tornato a riempirsi. Lo sa bene Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo che sui social ha pubblicato oggi una foto ...Napoletani doc, anche se torinesi oramai di adozione. Armando Izzo e Rolando Mandragora si preparano alla trasferta di Napoli con un pizzico di malinconia nel cuore. Certo, le loro vite ...