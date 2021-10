L'ad di Kiko: 'Non finanzieremo i tamponi ai dipendenti non vaccinati' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cristina Scocchia, ad dell'azienda di cosmetici Kiko, nel corso della trasmissione televisiva Otto e Mezzo, ha reso pubblica la sua posizione sulla questione pass obbligatorio per i lavoratori. 'Chi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cristina Scocchia, ad dell'azienda di cosmetici, nel corso della trasmissione televisiva Otto e Mezzo, ha reso pubblica la sua posizione sulla questione pass obbligatorio per i lavoratori. 'Chi ...

