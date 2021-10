Il capitano Kirk va nello spazio (davvero): William Shatner a 90 anni decolla con Bezos (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – William Shatner, l’eterno capitano Kirk di Star Trek, realizza il suo sogno grazie a Blue Origin di Jeff Bezos: l’impresa spaziale dell’inventore di Amazon ha dato il benvenuto a casa a quattro nuovi astronauti, uno dei quali si è guadagnato il titolo di persona più anziana mai andata nello spazio. Ed è proprio l’attore, arzillo 90enne. William Shatner, 90 anni spaziali William Shatner, 90 anni, Chris Boshuizen, Glen de Vries e Audrey Powers sono usciti dall’iconica capsula bianca dopo la loro prima missione verso l’ultima frontiera, dove hanno trascorso tre minuti in assenza di gravità. Shatner, che ora è la persona più anziana di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott –, l’eternodi Star Trek, realizza il suo sogno grazie a Blue Origin di Jeff: l’impresa spaziale dell’inventore di Amazon ha dato il benvenuto a casa a quattro nuovi astronauti, uno dei quali si è guadagnato il titolo di persona più anziana mai andata. Ed è proprio l’attore, arzillo 90enne., 90spaziali, 90, Chris Boshuizen, Glen de Vries e Audrey Powers sono usciti dall’iconica capsula bianca dopo la loro prima missione verso l’ultima frontiera, dove hanno trascorso tre minuti in assenza di gravità., che ora è la persona più anziana di ...

