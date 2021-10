Green pass obbligatorio, corsa dei lavoratori a farsi il tampone in farmacia. In una settimana +40% (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FERMO - Squillano a raffica i telefoni delle farmacie del Fermano. A due giorni dal Green pass obbligatorio sul posto di lavoro, i non vaccinati corrono ai ripari. E s'informano su orari e prezzi. Per ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FERMO - Squillano a raffica i telefoni delle farmacie del Fermano. A due giorni dalsul posto di lavoro, i non vaccinati corrono ai ripari. E s'informano su orari e prezzi. Per ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Le cose al Senato si fanno interessanti. Il miglior emendamento per risolvere la questione suggerisco che sia uno:… - SangAzzurro : RT @RobertoBurioni: Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero i la… - Traiano73 : RT @ilpetulante: Il tampone gratuito è la normalizzazione del green pass. Tenetelo a mente quando qualcuno esulterà qualora Stato o aziende… -