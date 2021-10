Galaxy Unpacked Part 2 il 20 ottobre, dopo i Mac e i Pixel 6 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarà una settima molto impegnativa la terza di ottobre con tre eventi da non perdere nel mondo della tecnologia con il Galaxy Unpacked Part 2 di Samsung il 20 ottobre che seguirà quello Apple programmato per il 18 ottobre e di Google del 19 ottobre. Apple probabilmente presenterà il nuovo Mac, Google i Pixel 6 di cui si è tanto sentito parlare negli ultimi mesi e Samsung cosa avrà in serbo con questo secondo evento? Come personalizzare Galaxy Z Flip 3 Galaxy Unpacked Part 2, cosa possiamo aspettarci Samsung ha appena inviato gli inviti per un evento che si terrà online mercoledì 20 ottobre che chiama Galaxy Unpacked ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarà una settima molto impegnativa la terza dicon tre eventi da non perdere nel mondo della tecnologia con il2 di Samsung il 20che seguirà quello Apple programmato per il 18e di Google del 19. Apple probabilmente presenterà il nuovo Mac, Google i6 di cui si è tanto sentito parlare negli ultimi mesi e Samsung cosa avrà in serbo con questo secondo evento? Come personalizzareZ Flip 32, cosa possiamo aspettarci Samsung ha appena inviato gli inviti per un evento che si terrà online mercoledì 20che chiama...

