[SWITCH] Rilasciato OpenArenaNX un port di OpenArena per Nintendo Switch (Di martedì 12 ottobre 2021) Dallo sviluppatore faithvoid arriva un altro fantastico port di un gioco sensazionale per la console Nintendo Switch tutto open-source,si,stiamo parlando di OpenArenaNX.OpenArena è uno sparatutto in prima persona gratuito e open source basato principalmente sul deathmatch in stile Quake III Arena. Ottieni punti per vincere la partita usando un set bilanciato di armi, ognuna progettata per situazioni diverse. Le pistole includono una mitragliatrice, un lanciarazzi e un fucile a pompa.Lo stile di gioco di OpenArena è molto veloce e richiede abilità per essere giocato con successo. Le modalità di gioco includono Deathmatch, Deathmatch a squadre, Torneo, Cattura la bandiera, Eliminazione, Eliminazione CTF, Last Man Standing e Double ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 12 ottobre 2021) Dallo sviluppatore faithvoid arriva un altro fantasticodi un gioco sensazionale per la consoletutto open-source,si,stiamo parlando diè uno sparatutto in prima persona gratuito e open source basato principalmente sul deathmatch in stile Quake III Arena. Ottieni punti per vincere la partita usando un set bilanciato di armi, ognuna progettata per situazioni diverse. Le pistole includono una mitragliatrice, un lanciarazzi e un fucile a pompa.Lo stile di gioco diè molto veloce e richiede abilità per essere giocato con successo. Le modalità di gioco includono Deathmatch, Deathmatch a squadre, Torneo, Cattura la bandiera, Eliminazione, Eliminazione CTF, Last Man Standing e Double ...

Advertising

GAMESANDCON : [SWITCH] Rilasciato OpenArenaNX un port di OpenArena per Nintendo Switch - BiteYourConsole : Rilasciato SuDokuL v1.11 per console PlayStation Vita, Nintendo Switch e Wii U (oltre che su PC Windows x86/x64)… - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al ruolo di Trunks in DRAGON BALL Z: KAKAROT + A… - GamesPaladinsIT : L'action RPG 'Starlight Alliance' sarà rilasciato la prossima settimana su Nintendo Switch e PC steam… -