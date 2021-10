Superbike, Jonathan Rea: “Mi piace il layout a Villicum. Devo ridurre lo svantaggio in campionato” (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo 6 anni di dominio assoluto, Jonathan Rea è impegnato in un bellissimo testa a testa per il titolo con Toprak Razgatlioglu nel Mondiale Superbike 2021. Il fuoriclasse nord irlandese della Kawasaki, dopo aver rischiato di sprofondare definitivamente con le cadute di gara-1 e Superpole Race a Portimao, è tornato in lizza per il campionato grazie alla vittoria di gara-2 e alla contemporanea caduta del rivale turco. Rea, a due tappe dal termine della stagione, occupa la seconda piazza in classifica generale a -24 dalla Yamaha di Razgatlioglu. “E’ tempo di pensare al campionato. Dobbiamo tenerlo a mente, lavorare sodo e cercare di ridurre il deficit di punti”, dichiara Johnny al sito ufficiale del team KRT. “Villicum è relativamente nuovo nel calendario del Mondiale ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo 6 anni di dominio assoluto,Rea è impegnato in un bellissimo testa a testa per il titolo con Toprak Razgatlioglu nel Mondiale2021. Il fuoriclasse nord irlandese della Kawasaki, dopo aver rischiato di sprofondare definitivamente con le cadute di gara-1 e Superpole Race a Portimao, è tornato in lizza per ilgrazie alla vittoria di gara-2 e alla contemporanea caduta del rivale turco. Rea, a due tappe dal termine della stagione, occupa la seconda piazza in classifica generale a -24 dalla Yamaha di Razgatlioglu. “E’ tempo di pensare al. Dobbiamo tenerlo a mente, lavorare sodo e cercare diil deficit di punti”, dichiara Johnny al sito ufficiale del team KRT. “è relativamente nuovo nel calendario del Mondiale ...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding esalta il talento del leader #Superbike Toprak #Razgatlioglu. E su Jonathan #Rea: 'Deve… - doctorhoover : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Jonathan #Rea si gioca tutto nel weekend #Superbike in Argentina. Per rincorrere il settimo titolo mondiale vi… - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan #Rea si gioca tutto nel weekend #Superbike in Argentina. Per rincorrere il settimo titolo mond… - __meg__brn : RT @corsedimoto: SUPERBIKE- Toprak Razgatlioglu favorito nella corsa al titolo mondiale Superbike. In Argentina arriva a +24 su Jonathan Re… - corsedimoto : SUPERBIKE- Toprak Razgatlioglu favorito nella corsa al titolo mondiale Superbike. In Argentina arriva a +24 su Jona… -