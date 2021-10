Meteo | forte instabilità e prime nevicate | previsioni e temperature

Leggi su vesuvius

(Di martedì 12 ottobre 2021)climatica esull’Italia:per la giornata di oggi. Maltempo in Italia (Foto: Pixabay)Si sta formando un nuovo ciclone che investirà l’Italia. Leper la giornata di oggi prevedono un peggioramento graduale delle condizioni climatiche al Nordest con cielo coperto anche se non ci sono precipitazioni associate da segnalare. La pressione sarà in diminuzione al Nord. Ci saranno poidiffuse sui confini alto atesini sopra i 1000 metri ma tempo più soleggiato altrove. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Pressione in lento calo anche sulle regioni centrali. La giornata di oggi sarà caratterizzata da un cielo coperto con molte ...