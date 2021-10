"Meloni non tolga la fiamma da FdI. E Salvini entri nei Conservatori Ue" (Di martedì 12 ottobre 2021) Una mozione per chiedere al Governo di sciogliere Forza nuova e una manifestazione di piazza indetta dai sindacati per sabato. In mezzo le parole, poi in parte ritrattate, del vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano: ecco cosa si è messo in moto sul fronte politico dopo i... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 ottobre 2021) Una mozione per chiedere al Governo di sciogliere Forza nuova e una manifestazione di piazza indetta dai sindacati per sabato. In mezzo le parole, poi in parte ritrattate, del vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano: ecco cosa si è messo in moto sul fronte politico dopo i... Segui su affaritaliani.it

Advertising

peppeprovenzano : Ieri #Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l'ha f… - M5S_Europa : L’inchiesta #LobbyNera di @fanpage è fedele al girato: la conferma arriva dagli inquirenti che hanno analizzato le… - pfmajorino : L'opera di mistificazione delle parole che sta subendo @peppeprovenzano è sconcertante. Ha detto con nettezza ch… - Alfagamma28 : RT @ParcodiGiacomo: 'Dobbiamo accompagnare le persone alla vaccinazione, non creare il caos'. Giorgia Meloni a #Fuoridalcoro In Italia il… - alessandro5161 : #Salvini e #Meloni sono a un bivio: non possono né abbracciare quella piazza, pena la marginalizzazione istituziona… -