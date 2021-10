In Colorado un alce ha vissuto con uno pneumatico al collo per due anni | è stato liberato

(Di martedì 12 ottobre 2021) Gli ufficiali delParks and Wildlife lo stavano osservando da, mentre con unoappeso all'di appena di quattroe mezzo vagava tra la fauna del parco. Inutili ...

Gli ufficiali del Colorado Parks and Wildlife lo stavano osservando da anni, mentre con uno pneumatico appeso al collo l'alce di appena di quattro anni e mezzo vagava tra la fauna del parco. Inutili gli ultimi tre tentativi di liberarlo. Almeno fino a sabato 9 ottobre, quando l'alce ha dovuto pagare il conto più salato: le sue corna. Non ci sono soltanto i pesci impigliati nelle reti e gli uccelli intrappolati nelle mascherine: in Colorado le squadre forestali locali sono finalmente riuscite a liberare un alce che da due anni aveva un pneumatico attorno al collo.