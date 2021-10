Femminicidio | serve un cambio di rotta

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) È un vero e proprio bollettino di guerra quello che pubblica ogni settimana il servizio “Analisi criminale” del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. L’ultimo è aggiornato allo scorso 4 ottobre: dal primo gennaio al 3 ottobre 2021 sono stati registrati 219 omicidi, con 91 vittime donne di cui 78 uccise in ambito familiare-affettivo; tra queste 54 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. E sono proprio i delitti commessi in ambito familiare-affettivo a registrare un leggero aumento. Cioè tra persone che hanno un legame, si conoscono, si frequentano, credono di volersi bene. Credo sia giunto il momento di un gesto diverso, di undiche ci porti a eliminare per sempre questi numeri violenti, sanguinanti, pieni di vergogna, che rimuovono il senso di una relazione affettiva. Negli ultimi anni ...