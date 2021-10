Cade dal balcone | grave un 26enne nel Napoletano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè ricoverato in gravi condizioni nell‘Ospedale del Mare a Napoli dopo essere caduto daldella sua abitazione in via Libertà a Portici. L’episodio su cui indagano i carabinieri è avvenuto ieri sera nel comune vesuviano. Il giovane è stato portato con un’ambulanza all’ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sono in corso indagini per risalire alle cause della caduta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un 26enne è ricoverato in gravi condizioni nell'Ospedale del Mare a Napoli dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via Libertà a Portici. L'episodio su cui indagano i carabinieri è avvenuto ieri sera nel comune vesuviano. Il giovane è stato portato con un'ambulanza all'ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sono in corso indagini per risalire alle cause della caduta.