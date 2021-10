Vincenzo Onorato si dimette da Moby | compagnie solidissime

Advertising

si dimette dalla presidenza di Moby. Lo scrive in una lettera ai dipendenti spiegando: "le compagnie diArmatori sono solide, forti e soprattutto oggi, mentre vi scrivo, ...L'armatore annuncia la scelta in una lettera ai dipendenti: "Lascio una società liquidissima. La nostra è la prima compagnia di traghetti al mondo"lascia la presidenza del gruppo Moby. "Quarant'anni fa - spiega in una lettera ai dipendenti - ho fondato Moby partendo da una piccola nave e 12 marittimi, creando, insieme e ...CAGLIARI. Vincenzo Onorato si dimette dalla presidenza di Moby. Lo scrive in una lettera ai dipendenti spiegando: "le compagnie di Onorato Armatori sono solide, forti e soprattutto oggi, mentre vi scr ...L’armatore Vincenzo Onorato lascia la presidenza di Moby. Lo ha comunicato lui stesso, in una lettera ai dipendenti, dove si legge: “Le compagnie di Onorato Armatori sono solide, forti e soprattutto o ...