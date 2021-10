'Vera e propria esecuzione', sparatoria in strada a Buccinasco: 60enne in fin di vita (Di lunedì 11 ottobre 2021) A fornire dettagli sulla vicenda 'Today', che parla di regolamento di conti legato al traffico illecito di droga. La persona rimasta ferita si chiama Paolo Salvaggio, un pregiudicato non sconosciuto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) A fornire dettagli sulla vicenda 'Today', che parla di regolamento di conti legato al traffico illecito di droga. La persona rimasta ferita si chiama Paolo Salvaggio, un pregiudicato non sconosciuto ...

