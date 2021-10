Polemica su Twitter per una frase di Fedez su un concerto di Emma: lei interviene per chiarire la questione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nuovo giorno, nuova Polemica (sterile?). Alcune ore fa su Twitter un utente ha pubblicato un breve video estratto dall’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast con Fedez e Luis Sal. L’argomento riguardava i concerti e lo stare seduti o in piedi durante l’evento. Queste le parole del rapper: Io mi ricordo una volta, non pensavo esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. Poi era super in hype in quel periodo. Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo… erano più robe pop… però balli comunque, non lo so… L’utente che ha pubblicato il video ha commentato scrivendo Sicuro di essere stato ad un ... Leggi su trashblog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nuovo giorno, nuova(sterile?). Alcune ore fa suun utente ha pubblicato un breve video estratto dall’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast cone Luis Sal. L’argomento riguardava i concerti e lo stare seduti o in piedi durante l’evento. Queste le parole del rapper: Io mi ricordo una volta, non pensavo esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad undiMarrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere undi quelli che ero abituato a vedere. Poi era super in hype in quel periodo. Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo… erano più robe pop… però balli comunque, non lo so… L’utente che ha pubblicato il video ha commentato scrivendo Sicuro di essere stato ad un ...

