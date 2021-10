Paul McCartney sullo scioglimento dei Beatles | “Non l’ho provocato io”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ritorno dideiè ciclico, ma tutti siamo rimasti a quelle dichiarazioni rilasciate nel 1970. Era aprile e Macca, bassista, co-fondatore dei Fab Four e co-autore della maggior parte dei brani, dichiarò a Don Short del Daily Mirror che la storia deiera finita per sempre. Alla domanda: “Hai intenzione di registrare un nuovo album o un nuovo singolo con i?”,rispose con un secco “no”.deiNelle ultime oreha rilasciato un’intervista per la BBC Radio 4 che il Guardian ha pubblicato in ...

Fu John Lennon a volere la separazione dei Beatles , non, sul quale però ricadde la maggior parte della colpa di avere messo fine alla rock band più famosa al mondo: a chiarire le cose, ancora una volta, è stato lo stessoin un'...A 50 anni dalla fine dei Beatles ,ha parlato dello scioglimento della band durante un'intervista per BBC Radio 4, raccontando una versione diversa della storia e chiarendo una volta per tutte come realmente andò: fu ...Dopo 50 anni si dibatte ancora sullo scioglimento della band più famosa di tutti i tempi, ovvero i Beatles. La colpa - o meglio dire, una tra le più accreditate - sarebbe da imputare a Paul McCartney, ...E lo stesso McCartney è tornato a parlare della dolorosa scissione, chiarendo, una volta per tutte, quello che avvenne qualche annetto fa. In un’intervista rilasciata a This Cultural Life, programma r ...