Guai per Bendtner: l’ex attaccante della Juve rischia il carcere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Niklas Bendtner finisce nei Guai e rischia anche il carcere. È caos per l’ex attaccante della Juventus. Il motivo l’ex attaccante della Juventus, Niklas Bendtner, è finito nuovamente al centro delle notizie di cronaca. Il danese, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Copenaghen per una guida troppo spericolata che nel giro di un anno gli è costata ben sette infrazioni: due multe per eccesso di velocità e cinque volte in guida senza patente. Il giudice ha disposto il sequestro della vettura di Bendtner (una Porsche Taycan Turbo S dal valore di 270 mila euro) e il pagamento di una multa di 5400 euro. Altrimenti dovrà ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Niklasfinisce neianche il. È caos perntus. Il motivontus, Niklas, è finito nuovamente al centro delle notizie di cronaca. Il danese, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Copenaghen per una guida troppo spericolata che nel giro di un anno gli è costata ben sette infrazioni: due multe per eccesso di velocità e cinque volte in guida senza patente. Il giudice ha disposto il sequestrovettura di(una Porsche Taycan Turbo S dal valore di 270 mila euro) e il pagamento di una multa di 5400 euro. Altrimenti dovrà ...

