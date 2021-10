Covid, ripartono le discoteche a Napoli: “Ora lotta per aumentare capienza” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo riaperto ieri a mezzanotte e subito sono venuti tanti ragazzi e ragazze, hanno voglia di ballare e da noi possono farlo seguendo le regole, per ora siamo al 50% ma dimostreremo che possiamo arrivare al 75-80% perché rispettiamo le regole“. Così Alessandro Esposito, presidente regionale Campania dell’associazione nazionale delle discoteche Silb, racconta all’ANSA la ripartenza dei locali da ballo ufficiali che in Campania sono circa 50, di cui 28 tra Napoli e provincia, di cui però nei quasi due anni di Covid circa il 20% ha chiuso o si è convertito in pub. Locali che rispettano le regole dopo un’estate in cui molti luoghi abusivi dove si balla hanno riaperto raccogliendo migliaia di ragazzi senza rispettare le regole: “Noi del Silb – spiega Esposito – li abbiamo sempre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Abbiamo riaperto ieri a mezzanotte e subito sono venuti tanti ragazzi e ragazze, hanno voglia di ballare e da noi possono farlo seguendo le regole, per ora siamo al 50% ma dimostreremo che possiamo arrivare al 75-80% perché rispettiamo le regole“. Così Alessandro Esposito, presidente regionale Campania dell’associazione nazionale delleSilb, racconta all’ANSA la ripartenza dei locali da ballo ufficiali che in Campania sono circa 50, di cui 28 trae provincia, di cui però nei quasi due anni dicirca il 20% ha chiuso o si è convertito in pub. Locali che rispettano le regole dopo un’estate in cui molti luoghi abusivi dove si balla hanno riaperto raccogliendo migliaia di ragazzi senza rispettare le regole: “Noi del Silb – spiega Esposito – li abbiamo sempre ...

