Carbone e gas naturale: il "grande gioco" dei combustibili fossili in Europa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per una spiacevole eterogenesi dei fini il 2021, l'anno in cui l'Unione Europea ha promosso il suo più ambizioso piano di transizione ecologica, potrebbe concludersi con un rilancio del consumo di Carbone nel Vecchio Continente a causa dei problemi legati alla crisi dei prezzi delle materie prime energetiche oggi in atto. Lo testimonia il fatto che anche il prezzo InsideOver.

