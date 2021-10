Calciatore Brasiliano ucciso per strada: aveva 28 anni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Calciatore Brasiliano ucciso, Mayko de Lima Baptista è stato assassinato a Amaruama in Brasile, l’atleta era un difensore e giocava in Serie B2 nel campionato Carioca. Calciatore Brasiliano morto, giocava in serie B2 la sua morte ha sconvolto il calcio carioca (Foto dal web)Ci troviamo a Rio de Janeiro, il giocatore Maykon de Lima Baptista di 28 anni è stato trovato morto nella mattinata di Sabato 9 Ottobre 2021, nella Villa Cana, ad Araruama vicino ad un lago molto noto a Rio de Janeiro. La polizia ha identificato il corpo del Calciatore assassinato, dopo averlo trovato senza vita nella sua casa, le prime ipotesi sono state quelle di un omicidio. Il caso è stato subito delegato agli investigatori i quali stanno cercando di capire il movente di questo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021), Mayko de Lima Baptista è stato assassinato a Amaruama in Brasile, l’atleta era un difensore e giocava in Serie B2 nel campionato Carioca.morto, giocava in serie B2 la sua morte ha sconvolto il calcio carioca (Foto dal web)Ci troviamo a Rio de Janeiro, il giocatore Maykon de Lima Baptista di 28è stato trovato morto nella mattinata di Sabato 9 Ottobre 2021, nella Villa Cana, ad Araruama vicino ad un lago molto noto a Rio de Janeiro. La polizia ha identificato il corpo delassassinato, dopo averlo trovato senza vita nella sua casa, le prime ipotesi sono state quelle di un omicidio. Il caso è stato subito delegato agli investigatori i quali stanno cercando di capire il movente di questo ...

