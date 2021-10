VIDEO F1, Carlos Sainz: “Un Gran Premio divertente! Vogliamo più gare simili” (Di domenica 10 ottobre 2021) Carlos Sainz chiude all’ottavo posto il suo Gran Premio di Turchia, sedicesimo round del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sulla pista di Istanbul lo spagnolo della Ferrari ha messo in scena una Grandissima rimonta, partendo dall’ultima fila e chiudendo anche con un pizzico di amaro in bocca la sua prova. Oltre ad un ottimo passo gara, specialmente dopo il cambio delle intermedie, il pilota di Maranello ha perso 5 secondi al pit-stop, non certo per colpa sua. Una domenica che si è conclusa con il Premio di miglior pilota di giornata da parte del pubblico. Un aspetto che va a sottolineare quanto di buono fatto oggi dal nativo di Madrid. Andiamo, quindi, ad ascoltare le sue parole al termine della gara turca, nelle quali punta l’attenzione sulle emozioni vissute in gara, un dettaglio che, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)chiude all’ottavo posto il suodi Turchia, sedicesimo round del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sulla pista di Istanbul lo spagnolo della Ferrari ha messo in scena unadissima rimonta, partendo dall’ultima fila e chiudendo anche con un pizzico di amaro in bocca la sua prova. Oltre ad un ottimo passo gara, specialmente dopo il cambio delle intermedie, il pilota di Maranello ha perso 5 secondi al pit-stop, non certo per colpa sua. Una domenica che si è conclusa con ildi miglior pilota di giornata da parte del pubblico. Un aspetto che va a sottolineare quanto di buono fatto oggi dal nativo di Madrid. Andiamo, quindi, ad ascoltare le sue parole al termine della gara turca, nelle quali punta l’attenzione sulle emozioni vissute in gara, un dettaglio che, ...

