Riva | «Barella orgoglio del calcio sardo Il Pallone d’oro sarà difficile | ma…»

(Di domenica 10 ottobre 2021) Gigiloda Nicolòper essere stato nominato nella lista dei 30 candidati alFrance Football ha ufficializzato la lista dei 30 giocatori che potrebbero vincere il, tra questi c’è Nicolò. In un’intervista all’Unione Sarda, Gigiha lodato il centrocampista dell’Italia. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL CAGLIARI LE PAROLE DI– «La candidatura di Nicolò inorgoglisce me, tutta Cagliari, tutti i sardi e la nostra scuola. Vincere ilma mai dire mai. Essere stato candidato a un premio così importante significa essere tra i migliori al mondo: ora ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riva Barella

Calcio News 24

Sardo doc, nato a Pirri (Cagliari),ha iniziato alla Scuola calcio Gigi. Dopo una parentesi col minibasket (passione che gli è rimasta), per fortuna è tornato al calcio.Dopo Euro 2020 la stampa europea considerauno dei migliori centrocampisti di nuova generazione. Non è ancora Gigi- il leader 'sardo adottivo' dell'Italia campione d'Europa nel 1968 - ...La candidatura al Pallone d’Oro di Nicolò Barella riempie Gigi Riva di orgoglio. I complimenti e gli auguri di Rombo di Tuono Aveva notato subito qualcosa di speciale in lui e il tempo, alla fine, gli ...Gigi Riva loda Nicolò Barella per essere stato nominato nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro France Football ha ufficializzato la lista dei 30 giocatori che potrebbero vincere il Pallone d’Or ...