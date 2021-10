Caldarroste al sale | tutto in pentola e un sapore unico!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 10 ottobre 2021) Autunno: tempo di castagne, profumo di bosco! A chi non piacciono le? Domanda retorica! Quante volte ci fermiamo attirate dal profumo di brace, per acquistare un sacchettino dai venditori ambulanti che in questa stagione sostano per le vie più trafficate. Scaldano le mani e il cuore, riportando alla mente i sapori dell’infanzia. Le più fortunate, poi, dopo una buona raccolta, possono approfittare del caminetto di casa per cuocerle direttamente sul fuoco, facendole danzare con quelle padelle traforate, appositamente studiate per una riuscita da manuale! Ma per tutte le altre che non possono godere del calore del focolare? Esiste una soluzione geniale per riuscire ad assaporare questi frutti: le castagne al! La resa è davvero identica a quella che conoscete! Non ci credete? Iniziamo!al ...