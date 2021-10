Juve | vittoria di misura sull’Alessandria | due big non convincono!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 9 ottobre 2021) Questa mattina alla Continassa è andata in scena un’amichevole trantus e Alessandria, con i bianconeri che sono riusciti a prevalere per 2-1 sui rivali. Buona prestazione di tre baby bianconeri: Maressa, autore del momentaneo vantaggio bianconero; Soulé, autore dell’assist e Chibozo, autore del gol decisivo. Arthurntus Alessandria Gli occhi di mister Allegri, però, erano puntati soprattutto su Arthur e Kaio Jorge, nuovamente disponibili e pronti al ritorno dopo la sosta. I due brasiliani sono rimasti in campo per circa un’ora: appena sufficiente la partita del numero 5 bianconero, mentre Kaio Jorge si è reso pericoloso soltanto ad inizio partita. LEGGI ANCHE: Milan, si va oltre Kessie: scelto il suo eventuale sostituto! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.