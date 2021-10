I resti di una villa romana rischiano di essere persi per il passaggio della ferrovia (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - rischiano di andare distrutti i resti di una villa romana risalente all'età imperiale, a poca distanza da quella del Casale di piazza Armerina, nota in tutto il mondo per i suoi mosaici. Lo scorso luglio era stata SiciliAntica a lanciare l'allarme per il sito archeologico di contrada Cuticchi ad Assoro, nell'Ennese, che ricade sul tracciato del raddoppio ferroviario della linea “Dittaino – Catenanuova”. L'area archeologica che sorge tra i territori di Assoro ed Agira era stata segnalata da SiciliAntica alla Soprintendenza di Enna nel 2008. I sopralluoghi effettuati avevano confermato la presenza di resti che apparterrebbero ad una villa romana databile tra il I ed il II secolo d. C.. Durante gli scavi preliminari del raddoppio ferroviario, ... Leggi su agi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI -di andare distrutti idi unarisalente all'età imperiale, a poca distanza da quella del Casale di piazza Armerina, nota in tutto il mondo per i suoi mosaici. Lo scorso luglio era stata SiciliAntica a lanciare l'allarme per il sito archeologico di contrada Cuticchi ad Assoro, nell'Ennese, che ricade sul tracciato del raddoppio ferroviariolinea “Dittaino – Catenanuova”. L'area archeologica che sorge tra i territori di Assoro ed Agira era stata segnalata da SiciliAntica alla Soprintendenza di Enna nel 2008. I sopralluoghi effettuati avevano confermato la presenza diche apparterrebbero ad unadatabile tra il I ed il II secolo d. C.. Durante gli scavi preliminari del raddoppio ferroviario, ...

I resti di una villa romana rischiano di essere persi per il passaggio della ferrovia AGI - Agenzia Italia

