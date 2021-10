Charlene di Monaco, l’ultimo intervento in ospedale prima di tornare a casa (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo le numerosissime complicazioni mediche che hanno prolungato la sua permanenza in Sudafrica, la principessa Charlene di Monaco potrebbe finalmente fare ritorno nel Principato. Lo ha affermato lo stesso principe Alberto in alcune recentissime dichiarazioni, mentre fonti di Palazzo hanno rivelato che la reale si è sottoposta all’ultimo intervento chirurgico. La Wittstock, dunque, avrebbe subito … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo le numerosissime complicazioni mediche che hanno prolungato la sua permanenza in Sudafrica, la principessadipotrebbe finalmente fare ritorno nel Principato. Lo ha affermato lo stesso principe Alberto in alcune recentissime dichiarazioni, mentre fonti di Palazzo hanno rivelato che la reale si è sottoposta alchirurgico. La Wittstock, dunque, avrebbe subito … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

