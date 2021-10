Amici 21 | pianto a dirotto di Rudy Zerbi e del cantante Luigi Strangis | «Sono malato»

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dietro la solarità diin gara ad21, si cela un'amara verità: «». Il pubblico è abituato a vederlo sorridente e con i suoi occhiali da solebianchi, diventati già un simbolo di questa edizione. Nel daytime di oggi, quandoha chiesto un confronto con lui per parlare del provvedimento disciplinare degli ultimi giorni è venuta fuori una parte difinora sconosciuta., attualmente in sfida, perchè poco collaborativo in casetta, è stato rimproverato daperchè è sempre in ritardo alle lezioni e ha comportamenti poco seri. «Hai sempre un atteggiamento come se ti facessi una risatina su tutto» ha detto...