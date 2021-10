Su tech Usa e Ue devono parlarsi di più I consigli di Abeltino Google

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Sviluppare capacità strategiche significa lavorare per “essere in prima linea” in determinati settori “ma bisogna farlo in modo interdipendente con gli alleati” evitando “spinte protezionistiche”. Parola di Giorgia, director Public Policy South Europe diè stata ospite di Formiche.net in occasione del live talk “A Trade andBridge Over the Atlantic” insieme a Martijn Rasser, direttore del Programma di tecnologia e sicurezza nazionale del think tank statunitense Center for New American Security, e a Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell’informazione all’Università di Oxford. Il live talk nasce dalla recente riunione delo commercio e tecnologia (Ttc), inaugurato il 29 settembre a Pittsburgh, in Pennsylvania, dai vertici dell’amministrazione ...