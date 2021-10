La decima di Beethoven completata dall' intelligenza artificiale

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il compositore aveva lasciato solo pochi appunti alla sua morte. In due anni di lavoro un computer ha ingurgitato tutta la musica del genio e ha provato a immaginare come avrebbe scritto la sua ultima sinfonia. La performance a Bonn il 9 ottobre

Se la nona di Beethoven è il capolavoro che conosciamo, cosa sarebbe stata la decima? Non lo sappiamo, perché il compositore si ammalò e morì nel crearla, nel 1827, tre anni dopo il completamento della nona, ... obiettivo, consentire ad una intelligenza artificiale di completare la decima sinfonia. Come se Beethoven fosse ancora qui. L'abbiamo già vista la capacità di una intelligenza artificiale di ... Un computer ha finito la decima di Beethoven.