In Italia la curva continua lentamente a decrescere Brusaferro | “Il 100% dei ceppi sequenziati è riconducibile alla variante delta” La Sicilia torna bianca

"L'andamento della curva dell'Italia è molto controllato, in molti paesi europei le curve stanno decrescendo, ci sono ancora alcune situazioni altalenanti in particolare nel Regno Unito". È quanto ha confermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa (qui il video) sull'andamento settimanale del Covid-19. Brusaferro passa poi ai dati e all'età media dei ricoveri e della diagnosi: "In Italia la curva continua lentamente a decrescere. La decrescita avviene un po' in tutte le fasce d'età; ci sono alcune regioni che hanno piccoli movimenti in ascesa che poi rientrano". "Dal punto di vista della trasmissibilità – ha spiegato ancora il numero uno dell'Iss -, i dati sono ...

